Пашков: для меня не будет большой сенсацией, если «Спартак» пройдёт в плей-офф ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Спартак».
«Не соглашусь с теми, кто уже сейчас отдает путевку в четвертьфинал «армейскому» клубу. Для меня не будет большой сенсацией, если в московской серии завяжется равная борьба и дальше пойдёт «Спартак». Считаю, красно-белых многие недооценивают.
У «Спартака», на мой взгляд, достаточно интересный состав, более опасный именно в коротких турнирах. Да, регулярный марафон красно-белые прошли тяжело, кого-то разочаровали, не без труда пробившись в плей-офф. Но лидеры «Спартака» — хоккеисты опытные и мастеровитые, на плей-офф они способны собраться и выдать максимум. Это касается прежде всего легионеров, которые у красно-белых посильнее, чем у «армейцев».
Да, по набранным очкам ЦСКА хорошо прошёл чемпионат, но именно качеством игры «армейцы» не впечатлили. И год назад, и тем более два красно-синие смотрелись намного интереснее, их запас исчез.
Если говорить объективно, то пропасти между нынешними ЦСКА и «Спартаком» нет. Козырь «армейцев» — системность, плюс «Спартака» — индивидуальное мастерство лидеров, да и опыт тренерского штаба Олега Знарка не списывал бы со счетов. Жду затяжной серии», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.
- 27 февраля 2021
-
09:52
-
09:30
-
08:56
-
08:38
-
08:20
-
07:43
-
06:37
-
05:48
-
04:48
-
04:42
-
01:17
- 26 февраля 2021
-
23:42
-
23:27
-
22:36
-
22:06
-
21:26
-
21:02
-
20:41
-
19:51
-
19:28
-
18:50
-
18:14
-
17:46
-
17:18
-
16:50
-
16:40
-
15:55
-
15:05
-
14:19
-
14:04
-
13:45
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:09