Пашков: для меня не будет большой сенсацией, если «Спартак» пройдёт в плей-офф ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Спартак».

«Не соглашусь с теми, кто уже сейчас отдает путевку в четвертьфинал «армейскому» клубу. Для меня не будет большой сенсацией, если в московской серии завяжется равная борьба и дальше пойдёт «Спартак». Считаю, красно-белых многие недооценивают.

У «Спартака», на мой взгляд, достаточно интересный состав, более опасный именно в коротких турнирах. Да, регулярный марафон красно-белые прошли тяжело, кого-то разочаровали, не без труда пробившись в плей-офф. Но лидеры «Спартака» — хоккеисты опытные и мастеровитые, на плей-офф они способны собраться и выдать максимум. Это касается прежде всего легионеров, которые у красно-белых посильнее, чем у «армейцев».

Да, по набранным очкам ЦСКА хорошо прошёл чемпионат, но именно качеством игры «армейцы» не впечатлили. И год назад, и тем более два красно-синие смотрелись намного интереснее, их запас исчез.

Если говорить объективно, то пропасти между нынешними ЦСКА и «Спартаком» нет. Козырь «армейцев» — системность, плюс «Спартака» — индивидуальное мастерство лидеров, да и опыт тренерского штаба Олега Знарка не списывал бы со счетов. Жду затяжной серии», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.