«Рейнджерс» — пятый клуб, сыгравший со зрителями в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Куинна.
Это первый матч «Рейнджерс» в сезоне в присутствии зрителей. На матче присутствовало 1800 человек — разрешенные 10% вместимости арены.
Напомним, большинство команд проводит матчи без зрителей из–за пандемии коронавируса. «Рейнджерс» стали пятой командой, сыгравшей в присутствии зрителей, после «Даллас Старз», «Флориды Пантерз», «Аризоны Койотс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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