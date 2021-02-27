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Скиннер: я провёл много матчей и не думаю, что можно чему-то научиться, не выходя на лёд

Скиннер: я провёл много матчей и не думаю, что можно чему-то научиться, не выходя на лёд
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер прокомментировал своё отсутствие в составе команды в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Я провёл много матчей и не думаю, что можно чему-то научиться, не выходя на лёд. Возможно, всё сложнее и польза от этого не бросается в глаза. В этом плане сложно говорить о конкретике, когда всё не столь очевидно.

Понимаю, мой ответ не очень чёткий и понятный, но, мне кажется, это не так важно. Важнее то, что стараюсь концентрироваться на главном, и это помогает мне двигаться вперёд. Значит, я должен играть проще, выкладываться и прогрессировать на тренировках, в тренажёрном зале, чтобы в итоге помочь команде», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Скиннер: я бы не остался в «Баффало», если бы мне не нравилось играть здесь
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