Лямкин — о матче с ЦСКА: нужно хорошо подготовить себя и сыграть только на победу

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 27 февраля.
«Вроде бы, недавно только пришли, начали сборы, а сейчас уже последний матч регулярного чемпионата. Тем более против нас такой раздражитель – ЦСКА, играем за первое место в лиге. Будет серьёзная игра, нужно хорошо подготовить себя и сыграть только на победу.
Понимаем, что будет очень много силовой борьбы, что нужно будет ловить шайбы на себя, лезть на ворота, что где-то местами нужно сыграть попроще. А тренерский штаб сейчас проведёт собрание мы послушаем, что они скажут.
Как можно охарактеризовать ЦСКА? Мы давно с ними не играли – у нас по календарю первый матч и последний. Как обычно, лезут на ворота и стараются навязывать свою игру. Мы же в это время будем стараться навязать свой хоккей – будет серьёзная, плотная игра.
Как в команде относятся к суевериям про первое место в регулярке? Хоккеисты никак к этому не относятся. Мы играем только на победу», — приводит слова Лямкина пресс-служба клуба.
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