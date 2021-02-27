Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крюгер — о ситуации со Скиннером: каждый из нас должен отвечать за свои поступки

Крюгер — о ситуации со Скиннером: каждый из нас должен отвечать за свои поступки
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер прокомментировал ситуацию с нападающим Джеффом Скиннером, который перестал попадать в основной состав американского клуба.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021

«Каждый из нас должен отвечать за свои поступки. Нужно в каждой игре, на каждой тренировке доказывать, что заслужил место в составе. То, что я говорю, относится не только к Джеффу, а к каждому игроку в нашей команде. Если у кого-то возникли сложности, есть способы, как решить этот вопрос.

Наша главная цель — определить, какую пользу может тот или иной хоккеист принести нашей команде и как помочь ему раскрыть свой потенциал», — цитирует Крюгера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Скиннер: я бы не остался в «Баффало», если бы мне не нравилось играть здесь
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021