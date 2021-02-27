Крюгер — о ситуации со Скиннером: каждый из нас должен отвечать за свои поступки

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер прокомментировал ситуацию с нападающим Джеффом Скиннером, который перестал попадать в основной состав американского клуба.

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«Каждый из нас должен отвечать за свои поступки. Нужно в каждой игре, на каждой тренировке доказывать, что заслужил место в составе. То, что я говорю, относится не только к Джеффу, а к каждому игроку в нашей команде. Если у кого-то возникли сложности, есть способы, как решить этот вопрос.

Наша главная цель — определить, какую пользу может тот или иной хоккеист принести нашей команде и как помочь ему раскрыть свой потенциал», — цитирует Крюгера официальный сайт НХЛ на русском языке.