На 69-м году жизни скончался бывший нападающий «Спартака» Александр Баринев

Бывший нападающий и тренер молодёжной команды «Спартака» Александр Баринев скончался на 69-м году жизни, сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Сегодня пришла печальная новость: ушёл из жизни замечательный в прошлом нападающий «Спартака» чемпион страны 1976 года в составе красно-белых Александр Баринев. Он играл за «Спартак» с 1975 по 1980 год, после окончания карьеры работал в тренерском штабе основной и молодёжной команд и в школе олимпийского резерва. Александру Бариневу было 68 лет», — говорится в сообщении клуба.

Помимо «Спартака» Баринев играл в ЦСКА, СК МВО и саратовском «Кристалле». С 1980 по 1984 год был игроком австрийского «Фельдкирха». После окончания игровой карьеры тренировал немецкие «Ратинген» и «Бад-Тёльц», а также подольский «Витязь».