Илья Ковальчук вернулся в состав «Авангарда» после травмы

Омский «Авангард» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом», который пройдёт сегодня, 27 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск.

В состав «Авангарда» вернулся капитан Илья Ковальчук, он пропустил 5 матчей омского клуба из-за травмы.

Состав «Авангарда»:

Бобков (Грубец);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Чинахов;

Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Каблуков;

Береглазов — Готовец, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.

Напомним, 37-летний форвард 7 февраля не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено.