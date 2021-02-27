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Илья Ковальчук вернулся в состав «Авангарда» после травмы

Илья Ковальчук вернулся в состав «Авангарда» после травмы
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом», который пройдёт сегодня, 27 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск.

В состав «Авангарда» вернулся капитан Илья Ковальчук, он пропустил 5 матчей омского клуба из-за травмы.

Состав «Авангарда»:

Бобков (Грубец);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Чинахов;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Береглазов — Готовец, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.

Напомним, 37-летний форвард 7 февраля не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено.

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