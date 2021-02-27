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Гол Карпухина в овертайме принёс «Трактору» победу в гостевом матче с «Металлургом»

Гол Карпухина в овертайме принёс «Трактору» победу в гостевом матче с «Металлургом»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Илья Карпухин. Два очка в составе «Трактора» набрал Игорь Полыгалов (1+1). Голкипер гостей Сергей Мыльников отразил 27 бросков. У «Металлурга» отличились Семён Кошелев и Сергей Мозякин. Вратарь хозяев Василий Кошечкин совершил 18 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 12:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Кошелев (Коробкин, Швырёв) – 15:42' (5x5)   1:1 Полыгалов (Шолохов) – 24:24' (5x4)   2:1 Мозякин (Плотников, Прохоркин) – 29:37' (5x4)   2:2 Кравцов – 59:52' (5x5)   2:3 Карпухин (Карлин) – 60:47' (3x3)
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