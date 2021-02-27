Тренер «Ак Барса»: ЦСКА – очень системная команда. Нам нужно играть дисциплинированно

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 27 февраля.

«В каждом матче важно начало. Понимаем, что соперник играет очень системно, агрессивно. Нам важна каждая смена. Не важно, начало периода или концовка. От каждого игрока будет зависеть результат команды, все это понимают. Мы и работаем, чтобы играть в таких матчах.

Готовимся в особенном настроении? Да, игра за первое место, за Кубок континента. Все настраиваются, готовятся. Нет ли предубеждений в команде о первом месте в регулярке? У каждого спортсмена цели и задачи — выиграть матч, трофей. Не важно, играешь на первенство области или на чемпионате мира, Олимпийских играх, спортсмен всегда ставит задачу выиграть. Для этого мы живём.

ЦСКА – очень системная команда, с хорошими исполнителями. Нам нужно играть очень дисциплинированно, строго. У соперника очень ровная команда, системная, быстрая, агрессивная, всегда нацеленная на ворота. Знаем их тренерский штаб, в каком направлении он работает.

Каждый матч принципиален, хотим выигрывать. Не важно, кто против нас – важно, кто с нами», — приводит слова Горбенко пресс-служба клуба.