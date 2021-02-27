«Авангард» — «Барыс»: Илья Ковальчук забросил пятую шайбу в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает казахстанский «Барыс» (2:1, идёт второй период).
В концовке первого периода шайбу в большинстве забросил форвард «Авангарда» Илья Ковальчук. У него это 5-й гол в сезоне. В 16 матчах регулярного чемпионата Ковальчук набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-5».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 37-летний форвард 7 февраля не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено. Из-за повреждения он пропустил пять матчей омского клуба.
Илья Ковальчук вернулся в состав «Авангарда» после травмы
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