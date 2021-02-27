И. Воробьёв — о поражении в овертайме: хорошо, что в плей-офф формат «пять на пять»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (2:3 ОТ).



«Прежде всего хочу поздравить Виталия Атюшова — это самый приятный момент. По встрече комментировать особенно нечего. Мы работали над игрой в овертаймах, обращали на это внимание. Хорошо, что в плей-офф стандартный формат «пять на пять», — приводит слова Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.