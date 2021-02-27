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Шат-аут Сятери помог «Сибири» обыграть «Автомобилист» в последнем матче сезона

Шат-аут Сятери помог «Сибири» обыграть «Автомобилист» в последнем матче сезона
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сетдиков (Миловзоров) – 01:30' (5x5)   0:2 Шаров (Руохомаа) – 38:42' (5x5)   0:3 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Шашков) – 48:05' (5x5)   0:4 Шаров (Ли) – 51:34' (5x5)

На 2-й минуте Никита Сетдиков с передачи Егора Миловзорова вывел новосибирцев вперёд. В конце второго периода Александр Шаров увеличил преимущество «Сибири». В середине третьего игрового отрезка Владислав Ушенин забросил третью шайбу в ворота Владислава Гросса, а через три минуты Шаров оформил дубль. «Сухарь» оформил Харри Сятери.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Автомобилист» гарантировал себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Сибирь» же не прошла в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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