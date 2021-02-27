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«Салават» уступил «Локомотиву» и вышел в плей-офф на «Трактор»

«Салават» уступил «Локомотиву» и вышел в плей-офф на «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотв» в Ярославе и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

На 19-й минуте Родион Амиров вывел уфимцев вперёд. В начале второго периода Максим Осипов сравнял счёт. Через минуту Рушан Рафиков забросил вторую шайбу ярославцев. В конце периода ещё по разу голы забили Денис Алексеев и Алексей Марченко. На счету Павла Краовского три результативные передачи.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Амиров (Кугрышев, Хохряков) – 18:38' (5x5)   1:1 Осипов (Красковский) – 23:09' (5x5)   2:1 Рафиков (Иванов, Марченко) – 24:05' (5x5)   3:1 Алексеев (Красковский) – 35:15' (5x5)   4:1 Марченко (Красковский, Рафиков) – 38:21' (5x4)

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф. По итогам встречи определился соперник «Салавата» в плей-офф. Им стал «Трактор».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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