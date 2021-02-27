«Салават» уступил «Локомотиву» и вышел в плей-офф на «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотв» в Ярославе и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

На 19-й минуте Родион Амиров вывел уфимцев вперёд. В начале второго периода Максим Осипов сравнял счёт. Через минуту Рушан Рафиков забросил вторую шайбу ярославцев. В конце периода ещё по разу голы забили Денис Алексеев и Алексей Марченко. На счету Павла Краовского три результативные передачи.

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф. По итогам встречи определился соперник «Салавата» в плей-офф. Им стал «Трактор».