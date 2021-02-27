Московское «Динамо» забросило пять шайб «Куньлуню»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Игумнов (Миронов) – 07:41' (5x5) 1:1 Шашков (Шустр) – 10:34' (5x5) 1:2 Кучерявенко (Аланов, Кулёмин) – 23:14' (5x5) 1:3 Тарасов (Линдберг, Пяаярви) – 30:04' (5x5) 1:4 Чайковски (Хиетанен, Кагарлицкий) – 45:40' (5x4) 1:5 Яшкин (Чайковски, Хиетанен) – 48:39' (5x5)
Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Динамо» гарантировало себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Куньлунь» же не прошёл в плей-офф, заняв последнее, 12-е место в Восточной конференции.
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