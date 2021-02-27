Московское «Динамо» забросило пять шайб «Куньлуню»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Динамо» гарантировало себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Куньлунь» же не прошёл в плей-офф, заняв последнее, 12-е место в Восточной конференции.