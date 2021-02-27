Определились все пары плей-офф КХЛ в Западной конференции

В Континентальной хоккейной лиге определились все пары плей-офф в Западной конференции.



Выглядят они следующим образом:



ЦСКА — «Спартак»



СКА — «Динамо» Минск



«Динамо» Москва — «Северсталь»



«Локомотив» — «Йокерит»



Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.