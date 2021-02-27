Брагин: хорошо, что СКА сыграл с «Динамо» Минск, — поняли, где надавить на слабые стороны
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо» (4:2).
«Мы провалили трёхминутный отрезок, пропустили два быстрых гола, но потом концентрация вернулась, и мы довели матч до победы. В плей-офф начинаем с Минском. Хорошо, что провели с ними матч — посмотрели сильные стороны соперника, поняли, где надавить на слабые. «Динамо» играет в атакующий хоккей, неплохо взаимодействует и проводит неплохие контратаки. Нужно играть с ними более агрессивно и проводить короткие смены. Мы целенаправленно готовились к плей-офф. Серия всё покажет. Следим за состоянием своих игроков. Играют те, кто в лучших кондициях», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Дубль Эмиля Галимова принёс СКА победу в матче с минским «Динамо»
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