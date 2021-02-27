Крикунов: московскому «Динамо» нужна была победа. Мы хотели занять третью строчку
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (5:1).
«Нам нужна была победа. Да, хватало и очка, но хотели закончить на победной ноте регулярку. Заняли третье место, что само по себе неплохо. Попробовали кое-что поменять, попробовать сегодня. Мы готовимся к плей-офф. Почему вышли основным составом? Хотели занять третью строчку. Соперник по первому раунду плей-офф? Кто есть, тот есть. Не от нас зависело.
Четвёртое звено в таком виде начнёт плей-офф? Не могу сказать, если вы хорошо смотрели третий период, то Кучерявенко играл во втором звене. Ерёменко начнёт плей-офф? Есть варианты. Сегодня он отдыхал», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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