Ожиганов: минское «Динамо» создаёт бросковую агрессию

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо» (4:2).
«Матч начался не под нашим контролем. Нас прикрыли в первые пять минут в нашей зоне. Соперник очень активно действовал, много бросал по воротам. Потом мы потихоньку переломили и контролировали игру. Минск создаёт бросковую агрессию, приходится много работать на пятаке. О слабых сторонах ничего не могу сказать.
Каждый день усердно работаем, завтрашний день не будет исключением», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 27 февраля 2021
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