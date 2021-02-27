Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. В топ-10 — лишь двое россиян

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв занял первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.



В 57 матчах российский форвард забросил 20 шайб и отдал 46 результативных передач, записав на свой счёт 66 очков.



На второй позиции расположился нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, набравший 64 (28+36) очка в 53 встречах.



Третьим стал нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. В его активе 61 (21+40) очко в 58 матчах.



В топ-10 всего двое россиян — Жафяров и Шипачёв. Хоккеист «Динамо» стал лучшим бомбардиром лиги во втором сезоне подряд.

Полный список топ-10 выглядит следующим образом:

1. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) — 66 (20+46) очков после 57 матчей.

2. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») — 64 (28+36) очков после 53 матчей.

3. Дамир Жафяров («Торпедо») — 61 (21+40) очков осле 58 матчей.

4. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 60 (38+22) очков после 59 матчей.

5. Стефан Да Коста («Ак Барс») — 57 (27+30) очков 52 матчей.

6. Джастин Дэнфорт («Витязь») — 55 (23+32) очков 58 матчей.

7. Брайан О'Нилл («Йокерит») — 54 (12+42) очков 53 матчей.

8. Маркус Гранлунд («Салават Юлаев») — 52 (23+29) очков 50 матчей.

9. Сакари Маннинен («Салават Юлаев») — 52 (19+33) очков 55 матчей.

10. Шейн Принс («Динамо» Минск) — 49 (25+24) очков 52 матчей.