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Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. В топ-10 — лишь двое россиян

Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. В топ-10 — лишь двое россиян
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв занял первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

В 57 матчах российский форвард забросил 20 шайб и отдал 46 результативных передач, записав на свой счёт 66 очков.

На второй позиции расположился нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, набравший 64 (28+36) очка в 53 встречах.

Третьим стал нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. В его активе 61 (21+40) очко в 58 матчах.

В топ-10 всего двое россиян — Жафяров и Шипачёв. Хоккеист «Динамо» стал лучшим бомбардиром лиги во втором сезоне подряд.

Полный список топ-10 выглядит следующим образом:
1. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) — 66 (20+46) очков после 57 матчей.
2. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») — 64 (28+36) очков после 53 матчей.
3. Дамир Жафяров («Торпедо») — 61 (21+40) очков осле 58 матчей.
4. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 60 (38+22) очков после 59 матчей.
5. Стефан Да Коста («Ак Барс») — 57 (27+30) очков 52 матчей.
6. Джастин Дэнфорт («Витязь») — 55 (23+32) очков 58 матчей.
7. Брайан О'Нилл («Йокерит») — 54 (12+42) очков 53 матчей.
8. Маркус Гранлунд («Салават Юлаев») — 52 (23+29) очков 50 матчей.
9. Сакари Маннинен («Салават Юлаев») — 52 (19+33) очков 55 матчей.
10. Шейн Принс («Динамо» Минск) — 49 (25+24) очков 52 матчей.

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