«Амур» в заключительной встрече сезона переиграл рижское «Динамо» в овертайме
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в овертайме обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Архипов (Пьянов, Машин) – 07:15' (5x4) 1:1 Паршин (Сунд, Индрашис) – 25:35' (5x4) 2:1 Паршин (Индрашис) – 38:14' (5x4) 2:2 Шаров (Кузнецов, Васильев) – 47:34' (5x5) 2:3 Полунин (Голубев, Машин) – 62:20' (3x3)
На 8-й минуте Дмитрий Архипов, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Денис Паршин сравнял счёт. В конце периода Паршин оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сравнял счёт. Победу хабаровчанам в овертайме принёс точный бросок Александра Полунина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба не смогли пройти в плей-офф.
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