«Амур» в заключительной встрече сезона переиграл рижское «Динамо» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в овертайме обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

На 8-й минуте Дмитрий Архипов, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Денис Паршин сравнял счёт. В конце периода Паршин оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сравнял счёт. Победу хабаровчанам в овертайме принёс точный бросок Александра Полунина.

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Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба не смогли пройти в плей-офф.