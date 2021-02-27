Кузнецов получил травму, он пропустит матч с «Дэвилз». Овечкин вернулся на лёд

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил травму верхней части тела, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



Форвард не примет участия во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз». Он был помещён в список травмированных. Отмечается, что Кузнецов вернётся в строй со дня на день.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды, вернувшись на лёд. Ранее российскому хоккеисту предоставили день отдыха. Он пропустил вчерашнюю тренировку команды.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится сегодня, 27 февраля. Начало встречи — в 21:00 мск.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 6 (2+4) очков.