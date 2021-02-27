Знарок: после выхода в плей-офф «Спартак» выдохнул, подрасслабился

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с подольским «Витязем» (5:3).



«Вроде начали неплохо, очень много удалений с обеих сторон, выставили молодых поиграть, дали отдохнуть некоторым игрокам, хотели, конечно, выигрывать. После выхода в плей-офф — выдохнули, подрасслабились, а так команда в хорошем состоянии», — приводит слова Знарка пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Михаила Кравца. «Витязь» отыгрался с 1:3. Победную шайбу на 58-й минуте забросил Каспарс Даугавиньш.