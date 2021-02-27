Лямся: «Салават» неплохо сыграл регулярный чемпионат. Наш уровень серьёзно вырос

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мыслями после поражения от «Локомотива» (1:4) в матче чемпионата КХЛ.



«Первые 20 минут мы показывали хороший хоккей, забросили шайбу. Во втором периоде повлияли удаления. Соперник мощно провёл 20 минут. Когда уступаешь в три шайбы в последнем матче сезона, стараешься сыграть более спокойно.



Насколько изменилось настроение команды, когда узнали, что «Авангард» обыграл «Барыс»? Мы хорошо начали. Этот факт никак не повлиял.



Зря бросили большие силы на конец регулярного чемпионата? Я думаю, что мы проделали хорошую работу. Главное, что начинаем плей-офф дома.



Ставим себе неудовлетворительно за регулярный чемпионат? Мы сыграли неплохо регулярный чемпионат. Осень была непростой из-за коронавируса. Сейчас наш уровень серьёзно вырос.



Почему первое звено не забило? Голкипер хозяев отлично сыграл. Легионеры создавали моменты, Хартикайнен попал в штангу.



Юха Метсола, пропустивший четыре шайбы за период, точно готов к плей-офф? Для него получился непростой матч. У нас два хороший вратаря. Сегодня решили дать практику Юхе. Ему нужно было поиграть», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».

«Салават» уступил «Локомотиву» и вышел в плей-офф на «Трактор»