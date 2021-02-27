Квартальнов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА, лишившее «Ак Барс» Кубка Континента

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:1).



«Хороший матч, только не было голов. Знали, против кого играли. ЦСКА умеет терпеть — дотерпели и забили. Не получилось взять Кубок Континента, но самое интересное только начинается. Сегодня очень доволен действиями командами, у меня с иностранными игроками великолепные отношения», — приводит слова Квартальнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.