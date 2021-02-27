Заварухин: есть недосказанность от того, что «Сибирь» не попала в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (4:0).

«Очень приятно приезжать в Екатеринбург, у меня здесь были хорошие годы. Болельщики всегда меня поддерживали. Встреча напоминала плей-офф: мы много ловили шайбу на себя, здорово сыграли в контратаках. Конечно, есть недосказанность от того, что мы не попали в плей-офф. Но это спорт, везёт сильнейшим. Нужно осмыслить наши недостатки и идти дальше, жизнь на этом не закончилась», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.