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Никитин — о победе в матче с «Ак Барсом»: всё интересное впереди

Никитин — о победе в матче с «Ак Барсом»: всё интересное впереди
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги заключительной встречи регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:0).

«Пришлось поработать прилично, ребята выдержали темп и установку выполнили. Довольны победой. Всё интересное впереди», — приводит слова Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. Единственную шайбу в середине второго периода забросил защитник Артём Сергеев. Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Континента в шестой раз в истории КХЛ.

ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Ак Барс» и выиграл регулярный чемпионат КХЛ
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