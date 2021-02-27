«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», у Овечкина и Орлова — «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Питера Лавиолетта.



В составе победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Ларс Эллер, Якуб Врана и Ник Дауд.



За «Дэвилз» голы забили Нико Хишир и Павел Заха.



Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин не отметились результативными действиями, закончив матч с показателем полезности "+1".



Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и форвард Никита Гусев также не отметились результативными действиями. У Куликова показатель полезности "-2", у Гусева — "-1".

Это вторая победа «Кэпиталз» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» и «Нью-Джерси» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 23:00 мск.