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«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», у Овечкина и Орлова — «+1»

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», у Овечкина и Орлова — «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Питера Лавиолетта.

В составе победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Ларс Эллер, Якуб Врана и Ник Дауд.

За «Дэвилз» голы забили Нико Хишир и Павел Заха.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин не отметились результативными действиями, закончив матч с показателем полезности "+1".

Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и форвард Никита Гусев также не отметились результативными действиями. У Куликова показатель полезности "-2", у Гусева — "-1".

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хэтэуэй (Шульц, Хагелин) – 03:36' (5x5)   0:2 Спронг (Диллон, Карлсон) – 05:06' (5x5)   0:3 Эллер (Шири) – 13:40' (5x5)   1:3 Хишир (Суббэн, Хьюз) – 18:16' (5x4)   2:3 Заха (Хишир, Смит) – 26:09' (5x5)   2:4 Врана (Карлсон, Уилсон) – 51:49' (5x5)   2:5 Дауд (Хагелин) – 59:06' (en)

Это вторая победа «Кэпиталз» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» и «Нью-Джерси» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 23:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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