«Калгари» забросил шесть шайб «Оттаве». У Нестерова — «+3», у Зайцева — «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Оттаву Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:3 (3:1, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Джеффа Уорда.
В составе победителей шайбы забросили Юусо Вялимяки, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.
За «сенаторов» голы забили Дрейк Батерсон, Колин Уайт и Брэди Ткачук.
Защитник «Флэймз» Никита Нестеров не отметился результативными действиями при показателе полезности "+3".
Защитник «Оттавы» Артём Зуб и нападающий Артём Анисимов не отметились результативными действиями при нулевом показателе полезности, у Евгения Дадонова — "-2", у Никиты Зайцева — "-3".
«Флэймз» прервали серию из двух поражений подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» и «Оттава» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 1 на 2 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 03:00 мск.
- 27 февраля 2021
-
23:45
-
23:42
-
23:32
-
23:31
-
23:11
-
22:55
-
22:37
-
22:15
-
21:51
-
21:38
-
21:20
-
20:52
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:11
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:48
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:19
-
19:19
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:06
-
18:51
-
18:39
-
18:14
-
18:09