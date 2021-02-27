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«Калгари» забросил шесть шайб «Оттаве». У Нестерова — «+3», у Зайцева — «-3»

«Калгари» забросил шесть шайб «Оттаве». У Нестерова — «+3», у Зайцева — «-3»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Оттаву Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:3 (3:1, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Джеффа Уорда.

В составе победителей шайбы забросили Юусо Вялимяки, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.

За «сенаторов» голы забили Дрейк Батерсон, Колин Уайт и Брэди Ткачук.

Защитник «Флэймз» Никита Нестеров не отметился результативными действиями при показателе полезности "+3".

Защитник «Оттавы» Артём Зуб и нападающий Артём Анисимов не отметились результативными действиями при нулевом показателе полезности, у Евгения Дадонова — "-2", у Никиты Зайцева — "-3".

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Вялимяки (Годро, Джордано) – 04:00' (5x5)   0:2 Баклунд (Манджапане, Ткачук) – 04:37' (5x5)   0:3 Линдхольм – 11:05' (5x5)   1:3 Батерсон (Шабо, Штюцле) – 13:05' (5x4)   1:4 Монахан (Годро) – 24:02' (5x4)   1:5 Манджапане (Баклунд) – 29:36' (4x5)   2:5 Уайт (Пол) – 30:16' (5x4)   2:6 Ткачук (Баклунд, Андерссон) – 36:19' (5x5)   3:6 Ткачук (Батерсон, Шабо) – 50:00' (5x4)

«Флэймз» прервали серию из двух поражений подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» и «Оттава» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 1 на 2 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 03:00 мск.

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