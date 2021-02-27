«Калгари» забросил шесть шайб «Оттаве». У Нестерова — «+3», у Зайцева — «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Оттаву Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:3 (3:1, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Джеффа Уорда.



В составе победителей шайбы забросили Юусо Вялимяки, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.



За «сенаторов» голы забили Дрейк Батерсон, Колин Уайт и Брэди Ткачук.



Защитник «Флэймз» Никита Нестеров не отметился результативными действиями при показателе полезности "+3".



Защитник «Оттавы» Артём Зуб и нападающий Артём Анисимов не отметились результативными действиями при нулевом показателе полезности, у Евгения Дадонова — "-2", у Никиты Зайцева — "-3".

«Флэймз» прервали серию из двух поражений подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» и «Оттава» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 1 на 2 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 03:00 мск.