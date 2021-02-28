«Нэшвилл» обыграл «Коламбус», Гавриков – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встретился с «Коламбус Блю Джекетс». Матч прошёл в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 2:1.

«Коламбус» открыл счёт в этой встрече в первом периоде. Гол в свой актив записал Кэм Аткинсон. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, которые на счету Маттиаса Экхольма. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 17 минут и 25 секунд и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.