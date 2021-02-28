Семён Варламов пропустил два гола меньше чем за минуту в матче с «Питтсбургом»
В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче равный — 2:2. Во втором периоде «Питтсбург» забросил две шайбы меньше чем за минуту и отыгрался с 0:2. Голы в свой актив записали Сидни Кросби и Крис Летанг. Отметим, ворота «Айлендерс» защищает российский голкипер Семён Варламов.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
04:19
-
01:31
- 27 февраля 2021
-
23:45
-
23:42
-
23:32
-
23:31
-
23:11
-
22:55
-
22:37
-
22:15
-
21:51
-
21:38
-
21:20
-
20:52
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:11
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:48
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:19
-
19:19
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:06
-
18:51
-
18:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам