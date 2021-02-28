Семён Варламов пропустил два гола меньше чем за минуту в матче с «Питтсбургом»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче равный — 2:2. Во втором периоде «Питтсбург» забросил две шайбы меньше чем за минуту и отыгрался с 0:2. Голы в свой актив записали Сидни Кросби и Крис Летанг. Отметим, ворота «Айлендерс» защищает российский голкипер Семён Варламов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.