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Худобин пропустил три гола во втором периоде матча с «Тампой», у Сергачёва две передачи

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Во втором периоде «Тампа» забросила три шайбы, которые на счету Энтони Чирелли, Брейдена Пойнта и Патрика Маруна. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. Ворота «Далласа» защищает россиянин Антон Худобин.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.