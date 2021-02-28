Капризов вновь поразил ворота «Кингз», продлив результативную серию до 5 матчей

В Сент-Поле (США) в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз» на стадионе «Эксел Энерджи-центр». Идёт 2-й период, ведут хозяева льда – 3:1.
В самом начале 2-го периода российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов поразил ворота «Кингз» во второй игре кряду. После неудачного броска Виктора Раска, в результате которого у шведа сломалась клюшка, шайба удачно отправилась в сторону Капризова, который не раздумывая броском в касание отправил её в ворота «Лос-Анджелеса».
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В нынешнем сезоне Капризов проводит 18-ю встречу, в которых он набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+8». Его результативная серия насчитывает уже 5 матча, в них ему удалось отметиться 8 (3+5) баллами за результативность.
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