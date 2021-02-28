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«Питтсбург» вырвал в овертайме победу у «Айлендерс». У Варламова – 27 сейвов

«Питтсбург» вырвал в овертайме победу у «Айлендерс». У Варламова – 27 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4.

В основное время команды обменялись 3 заброшенными шайбами – у «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Крис Летанг и Джаред Маккан, а у «Айлендерс» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли. Точку в этой игре поставил точный бросок в овертайме канадского защитника «Пингвинз» Криса Летанга, оформившего дубль.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 27 бросков из 31, в то время, как его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 1 голевую передачу за 20.54 на льду, завершив игру с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Вальстрём, Ледди) – 18:40' (5x4)   2:0 Барзал (Ли, Мейфилд) – 21:34' (5x5)   2:1 Кросби (Летанг) – 22:17' (5x4)   2:2 Летанг (Капанен, Гюнцель) – 22:43' (5x5)   3:2 Бейли (Бовиллье, Нельсон) – 34:51' (5x5)   3:3 Макканн (Малкин) – 40:18' (5x5)   3:4 Летанг (Кросби) – 64:34' (3x3)

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях всухую переиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:0. Форварды гостей Илья Михеев и Александр Барабанов – без очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Марнер, Таварес) – 14:37' (5x4)   0:2 Марнер (Таварес, Торнтон) – 15:50' (5x5)   0:3 Спецца (Веси, Броди) – 31:15' (5x5)   0:4 Хайман (Энгвалль, Маззин) – 53:34' (5x5)
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