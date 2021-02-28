«Питтсбург» вырвал в овертайме победу у «Айлендерс». У Варламова – 27 сейвов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4.

В основное время команды обменялись 3 заброшенными шайбами – у «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Крис Летанг и Джаред Маккан, а у «Айлендерс» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли. Точку в этой игре поставил точный бросок в овертайме канадского защитника «Пингвинз» Криса Летанга, оформившего дубль.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 27 бросков из 31, в то время, как его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 1 голевую передачу за 20.54 на льду, завершив игру с показателем полезности «0».

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях всухую переиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:0. Форварды гостей Илья Михеев и Александр Барабанов – без очков.