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30 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Каролине». У Свечникова – голевая

30 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Каролине». У Свечникова – голевая
Хоккей / НХЛ 0
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В Сан-Райзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой «Каролины» в серии штрафных бросков – 4:3 Б.

В основное время в составе «Флориды» отличились Фрэнк Ватрано и Патрик Хёрнквист, на счету которого дубль, а у «Каролины» — Винсент Трочек, Джейк Бин и Уоррен Фёгеле. Победу «Харрикейнз» в серии буллитов принёс бросок Мартина Нечаса.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33, а форвард «Каролины» Андрей Свечников за 20.55 на льду отметился 17-м (7+10) очком в сезоне, отдав голевую передачу, и заработал коэффициент полезности «-1».

«Каролина Харрикейнз», набрав 27 очков в 20 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (29) – на 2-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Хэмилтон, Свечников) – 17:38' (5x4)   0:2 Бин (Песке, Фаст) – 41:30' (5x4)   1:2 Юбердо (Барков, Хёрнквист) – 48:13' (5x4)   2:2 Ватрано (Марчмент, Коннотон) – 50:13' (5x5)   2:3 Фёгеле (Песке, Пакетт) – 54:05' (5x5)   3:3 Хёрнквист (Уигар, Строльман) – 58:06' (6x5)   3:4 Нечас – 65:00' (ПБ)
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