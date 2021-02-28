30 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Каролине». У Свечникова – голевая

В Сан-Райзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой «Каролины» в серии штрафных бросков – 4:3 Б.
В основное время в составе «Флориды» отличились Фрэнк Ватрано и Патрик Хёрнквист, на счету которого дубль, а у «Каролины» — Винсент Трочек, Джейк Бин и Уоррен Фёгеле. Победу «Харрикейнз» в серии буллитов принёс бросок Мартина Нечаса.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33, а форвард «Каролины» Андрей Свечников за 20.55 на льду отметился 17-м (7+10) очком в сезоне, отдав голевую передачу, и заработал коэффициент полезности «-1».
«Каролина Харрикейнз», набрав 27 очков в 20 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (29) – на 2-м месте.
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