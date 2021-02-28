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«Детройт» переиграл «Чикаго». Евгений Свечников забросил шайбу и отдал голевую передачу

«Детройт» переиграл «Чикаго». Евгений Свечников забросил шайбу и отдал голевую передачу
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на выезде разобрался с «Чикаго Блэкхоукс», одержав победу со счётом 5:3.

В составе «Детройта» отличились Бобби Райан, Даррен Хельм, Кристиан Юус, Евгений Свечников и Франс Нильсен. За «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Маттиас Янмарк и Доминик Кубалик.

24-летний российский форвард «Детройта» Евгений Свечников провёл первый матч в НХЛ в текущем сезоне. За 12 минут 4 секунды игрового времени он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, набрав как минимум одно очко впервые с сезона-2017/2018. Его показатель полезности составил «+1».

Форвард «Детройта» Владислав Наместников за 16.36 на льду не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «0», а защитник Никита Задоров из «Чикаго» заработал «-2» за 17.43 игрового времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Райан (Фаббри, Декайзер) – 10:27' (5x5)   1:1 Дебринкэт (де Хаан, Боквист) – 33:53' (5x5)   1:2 Хельм (Гленденинг, Эрни) – 34:09' (5x5)   1:3 Юус (Фаббри, Задина) – 38:27' (5x4)   1:4 Свечников (Нильсен, Фильппула) – 42:33' (5x5)   2:4 Янмарк (Сёдерберг, Боквист) – 44:43' (5x5)   2:5 Нильсен (Свечников, Фильппула) – 48:15' (5x5)   3:5 Кубалик (Хагель, Кемпф) – 59:48' (5x5)
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