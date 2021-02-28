«Детройт» переиграл «Чикаго». Евгений Свечников забросил шайбу и отдал голевую передачу

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на выезде разобрался с «Чикаго Блэкхоукс», одержав победу со счётом 5:3.
В составе «Детройта» отличились Бобби Райан, Даррен Хельм, Кристиан Юус, Евгений Свечников и Франс Нильсен. За «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Маттиас Янмарк и Доминик Кубалик.
24-летний российский форвард «Детройта» Евгений Свечников провёл первый матч в НХЛ в текущем сезоне. За 12 минут 4 секунды игрового времени он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, набрав как минимум одно очко впервые с сезона-2017/2018. Его показатель полезности составил «+1».
Форвард «Детройта» Владислав Наместников за 16.36 на льду не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «0», а защитник Никита Задоров из «Чикаго» заработал «-2» за 17.43 игрового времени.
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