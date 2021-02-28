Дебютный гол Любушкина в НХЛ не помог «Аризоне» в матче с «Колорадо»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и Пьер-Эдуар Белльмар (пустые ворота). У «Аризоны» заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Ильи Любушкина.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл 103-ю встречу за океаном и впервые отметился заброшенной шайбой. Всего на его счету до этой игры в НХЛ было 8 голевых передач. В этой игре у него коэффициент полезности «0» при 16 минутах 27 секундах игрового времени.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал 6-матчевую серию без очков, отметившись голевой передачей. Его игровое время составило 10 минут 55 секунд, а показатель полезности «+1».