Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дебютный гол Любушкина в НХЛ не помог «Аризоне» в матче с «Колорадо»

Дебютный гол Любушкина в НХЛ не помог «Аризоне» в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и Пьер-Эдуар Белльмар (пустые ворота). У «Аризоны» заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Ильи Любушкина.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл 103-ю встречу за океаном и впервые отметился заброшенной шайбой. Всего на его счету до этой игры в НХЛ было 8 голевых передач. В этой игре у него коэффициент полезности «0» при 16 минутах 27 секундах игрового времени.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал 6-матчевую серию без очков, отметившись голевой передачей. Его игровое время составило 10 минут 55 секунд, а показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Бураковски, Грейвз) – 12:16' (5x5)   1:1 Келлер (Яльмарссон) – 34:13' (5x5)   1:2 Макдональд (Донской, Бураковски) – 37:15' (5x5)   1:3 Ландеског (Рантанен, Жирар) – 41:58' (5x4)   1:4 Донской (Ничушкин, Жирар) – 52:00' (5x5)   1:5 Джост (Рантанен) – 54:57' (5x5)   2:5 Любушкин (Ларссон, Круз) – 56:32' (5x5)   2:6 Белльмар (Комфер) – 58:09' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021