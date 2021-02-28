Андрей Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Даллас»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтинг» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «молний» со счётом 5:0.
По итогам матча первой звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Российский вратарь оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли (1+1), третьей — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (1+1).
Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 21.40 игрового времени отдал две результативные передачи, заработав показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Далласа» Денис Гурьянов – без очков и с «-2». Голкипер «звёзд» Антон Худобин парировал 12 бросков из 17 и был заменён после пятой пропущенной шайбы.
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