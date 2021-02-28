Евгений Свечников набрал первые очки в НХЛ с 31 марта 2018 года

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на выезде разобрался с «Чикаго Блэкхоукс», одержав победу со счётом 5:3.
Форвард «Детройта» Евгений Свечников набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи. Это был первый матч 24-летнего россиянина в НХЛ с октября 2019 года. Он набрал очки в лиге впервые с 31 марта 2018 года. За 12 минут 4 секунды игрового времени Евгений также отметился тремя бросками в створ, одним силовым приёмом и двумя блок-шотами.
Форвард «Детройта» Владислав Наместников за 16.36 на льду не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «0», а защитник Никита Задоров из «Чикаго» заработал «-2» за 17.43 игрового времени.
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