Голкипер Биннингтон едва не устроил драку с вратарём «Сан-Хосе» после своей замены

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». После двух периодов хозяева впереди — 4:3.

Этот матч сложился абсолютно провально для голкипера «музыкантов» Джордана Биннингтона. Обладатель Кубка Стэнли 2019 года парировал 15 бросков из 19 и был заменён на Вилле Хуссо после четвёртой пропущенной шайбы. Решение о замене вывело Биннингтона из себя. По пути в раздевалку команды канадский голкипер сначала ударил клюшкой Эрика Карлссона, а затем едва не инициировал драку с вратарём «акул» Деваном Дубником. По совокупности заслуг Джордан заработал малый штраф за грубость.

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