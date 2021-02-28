Купер — о 5:0 в матче с «Далласом»: бой Маруна и Олексяка словно привёл «Тампу» в чувство

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (5:0).

«Чирелли делает нашу атаку глубже. Он — один из лучших центров в лиге, и когда в состав возвращается игрок такого уровня, то всё встаёт на свои места. Он здорово справился и удачно забил при игре в меньшинстве, это был важный момент.

Бой Маруна и Олексяка словно привёл нас в чувство. После этого ноги забегали, мы начали действовать лучше. Хорошо сработали командой, спецбригады отыграли отлично», — отметил Купер.

По итогам матча первой звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Российский вратарь оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли (1+1), третьей — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (1+1).