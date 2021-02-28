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«Монреаль» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Виннипегу». Романов – без очков

«Монреаль» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Виннипегу». Романов – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме – 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине 2-го периода – отличился форвард «Виннипега» Николай Элерс. Уже спустя 5 минут Ник Судзуки восстановил равновесие в матче, забросив за «Монреаль». В овертайме точный бросок Пола Штястны принёс «Джетс» победу, которая стала для коллектива Пола Мориса четвёртой кряду.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 17 минут 20 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0».

«Монреаль Канадиенс» потерпел 5-е поражение кряду. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Северного дивизона НХЛ с 23 очками. «Виннипег Джетс» (27) – 3-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Элерс (Копп) – 30:38' (5x4)   1:1 Судзуки (Армиа, Шьяро) – 35:13' (5x5)   2:1 Штястны (Элерс, Коннор) – 60:36' (3x3)
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