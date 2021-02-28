Карлссон — о победном дубле в ворота «Анахайма»: мы с Теодором были им не нужны

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, оформивший дубль с победным голом в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ), признался, что встреча с его бывшей командой является дополнительной мотивацией для него.

«Перед матчем с «Анахаймом» говорили с Ши Теодором о том, что мы были не нужны этим парням. Так что да, у нас есть дополнительная мотивация на эти матчи», — сказал Карлссон.

На драфте НХЛ 2011 года Карлссон был выбран «Анахайм Дакс» во втором раунде под общим 53-м номером. 2 марта 2015 года Вильям стал частью сделки по обмену Джеймса Висневски и Рене Бурка с клубом «Коламбус Блю Джекетс». В результате драфта расширения 2017 года он стал игроком вновь образованного клуба «Вегас Голден Найтс».