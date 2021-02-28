«Сент-Луис» в результативном матче с 13 голами обыграл «Сан-Хосе». У Кныжова — «–2»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» в результативной встрече уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:7.

В составе «Сент-Луиса» отличились Марко Сканделла (дубль), Самуэль Бле, Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Маккензи Макикерн и Райан О'Райлли. У «Сан-Хосе» забрасывали Тимо Майер (дубль), Эвандер Кейн (дубль), Кевин Лабанк и Логан Кутюр.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 13 минут 17 секунд и заработал коэффициент полезности «–2».

«Сент-Луис Блюз», набрав в 21 матче 24 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» (16) замыкает таблицу (8-е место).