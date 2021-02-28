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«Сент-Луис» в результативном матче с 13 голами обыграл «Сан-Хосе». У Кныжова — «–2»

«Сент-Луис» в результативном матче с 13 голами обыграл «Сан-Хосе». У Кныжова — «–2»
Хоккей / НХЛ 0

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» в результативной встрече уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:7.

В составе «Сент-Луиса» отличились Марко Сканделла (дубль), Самуэль Бле, Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Маккензи Макикерн и Райан О'Райлли. У «Сан-Хосе» забрасывали Тимо Майер (дубль), Эвандер Кейн (дубль), Кевин Лабанк и Логан Кутюр.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 13 минут 17 секунд и заработал коэффициент полезности «–2».

«Сент-Луис Блюз», набрав в 21 матче 24 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» (16) замыкает таблицу (8-е место).

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НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Майер (Балцерс, Гэмбрелл) – 00:17' (5x5)   1:1 Сканделла – 06:08' (5x5)   2:1 Кейн (Кутюр, Бёрнс) – 10:11' (5x4)   2:2 Бле (Данн, О'Райлли) – 23:34' (5x5)   3:2 Майер (Лабанк) – 26:43' (5x4)   3:3 Шенн (Перрон) – 27:28' (5x5)   4:3 Кейн – 30:34' (5x5)   4:4 Сэнфорд (Кайру, Крюг) – 38:16' (5x5)   4:5 Макикерн (Сэнфорд) – 41:18' (4x5)   5:5 Лабанк (Леонард, Майер) – 42:13' (5x5)   5:6 О'Райлли (Фолк) – 43:20' (5x5)   6:6 Кутюр (Бёрнс, Ферраро) – 46:31' (5x5)   6:7 Сканделла (Сундквист, Хоффман) – 47:14' (5x5)
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