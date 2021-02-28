Голкипер Кори Шнайдер покинул расположение «Айлендерс» из-за смерти 14-летнего племянника
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Кори Шнайдер покинул расположение команды по личным причинам, информирует журналистка Шэннон Хоган. Причиной подобного решения американского голкипера стала трагедия в семье. В ночь на 24 февраля ушёл из жизни его племянник Теодор Хедстрём. 14-летний мальчик скончался в результате пожара в доме.
Опытный голкипер пополнил состав «островитян» в межсезонье. Прошлое соглашение игрока было выкуплено «Нью-Джерси Дэвилз». В минувшем сезоне НХЛ он сыграл 13 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы и отражая 88,7% бросков. Шнайдер выступал за «Нью-Джерси» с сезона-2013/2014. Всего за команду он провел 311 встречу, одержав 115 побед. Сейчас американский голкипер является третьим номером «Айлендерс».
Голкипер Кори Шнайдер станет игроком «Айлендерс». Ранее его контракт выкупил «Нью-Джерси»
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