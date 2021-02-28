Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер Кори Шнайдер покинул расположение «Айлендерс» из-за смерти 14-летнего племянника

Голкипер Кори Шнайдер покинул расположение «Айлендерс» из-за смерти 14-летнего племянника
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Кори Шнайдер покинул расположение команды по личным причинам, информирует журналистка Шэннон Хоган. Причиной подобного решения американского голкипера стала трагедия в семье. В ночь на 24 февраля ушёл из жизни его племянник Теодор Хедстрём. 14-летний мальчик скончался в результате пожара в доме.

Опытный голкипер пополнил состав «островитян» в межсезонье. Прошлое соглашение игрока было выкуплено «Нью-Джерси Дэвилз». В минувшем сезоне НХЛ он сыграл 13 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы и отражая 88,7% бросков. Шнайдер выступал за «Нью-Джерси» с сезона-2013/2014. Всего за команду он провел 311 встречу, одержав 115 побед. Сейчас американский голкипер является третьим номером «Айлендерс».

Голкипер Кори Шнайдер станет игроком «Айлендерс». Ранее его контракт выкупил «Нью-Джерси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021