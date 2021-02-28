Дорофеев стал первой звездой матча с «Сан-Диего», набрав первые очки за карьеру в АХЛ

Нападающий системы «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, командированный в расположение клуба «Хендерсон Силвер Найтс», набрал первые очки в АХЛ в матче регулярного чемпионата с «Сан-Диего Галлз» (4:2).



20-летний россиянин забросил шайбу, отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Он провёл свой второй матч за карьеру в АХЛ.



Ранее Дорофеев выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», а в нынешнем сезоне сыграл всего один матч за «Трактор». Большую часть сезона провёл в ВХЛ в составе «Челмета», где принял участие в 36 матчах и набрал 17 (8+9) очков. В январе нападающий подписал контракт новичка с «Вегасом», а в феврале приехал в Северную Америку, задержавшись из-за проблем с визой.

Нападающий Павел Дорофеев покинет «Трактор» и продолжит карьеру в НХЛ