Кейн — о поведении Биннингтона в матче с «Сан-Хосе»: жалко, что меня не было на льду

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:7) высказался о поведении голкипера соперника Джордана Биннингтона.

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года парировал 15 бросков из 19 и был заменён на Вилле Хуссо после четвёртой пропущенной шайбы. Решение о замене вывело Биннингтона из себя. По пути в раздевалку команды канадский голкипер сначала ударил клюшкой Эрика Карлссона, а затем едва не инициировал драку с вратарём «акул» Деваном Дубником. По совокупности «заслуг» Джордан заработал малый штраф за грубость.

«Я думаю, ему будет о чём рассказать вам в следующем интервью. Похоже, что он любит пообщаться. Жалко, что меня не было на льду», — сказал Кейн на пресс-конфренции.