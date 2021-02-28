Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ лишила Любушкина первого гола за карьеру в НХЛ, переписав шайбу на Ларссона

НХЛ лишила Любушкина первого гола за карьеру в НХЛ, переписав шайбу на Ларссона
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:2.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и Пьер-Эдуар Белльмар (в пустые ворота). У «Аризоны» заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Йохана Ларссона. Примечательно, что сначала второй гол «койотов» был записан на российского защитника Илью Любушкина, но уже после матча шайбу переписали на Ларссона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российский защитник «Аризоны» провёл 103-ю встречу за океаном и мог забить первый гол в НХЛ. Всего на его счету до этой встречи в НХЛ было восемь голевых передач. В этом матче его коэффициент полезности составил «0» при 16 минутах 27 секундах игрового времени.

Дебютный гол Любушкина в НХЛ не помог «Аризоне» в матче с «Колорадо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021