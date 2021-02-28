НХЛ лишила Любушкина первого гола за карьеру в НХЛ, переписав шайбу на Ларссона

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:2.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и Пьер-Эдуар Белльмар (в пустые ворота). У «Аризоны» заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Йохана Ларссона. Примечательно, что сначала второй гол «койотов» был записан на российского защитника Илью Любушкина, но уже после матча шайбу переписали на Ларссона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российский защитник «Аризоны» провёл 103-ю встречу за океаном и мог забить первый гол в НХЛ. Всего на его счету до этой встречи в НХЛ было восемь голевых передач. В этом матче его коэффициент полезности составил «0» при 16 минутах 27 секундах игрового времени.