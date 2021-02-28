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Крис Летанг установил рекорд «Питтсбурга», превзойдя достижение Пола Коффи

Крис Летанг установил рекорд «Питтсбурга», превзойдя достижение Пола Коффи
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4.

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Крис Летанг и Джаред Маккан, а у «Айлендерс» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли. Точку в овертайме поставил канадский защитник «Пингвинз» Летанг, оформивший дубль. Это его второй дубль в сезоне (вновь в матче с «островитянами») и 13-й матч с 2+ голами за карьеру (c учётом плей-офф).

По этому показателю он вышел на первое место в истории «Питтсбурга», превзойдя достижение Пола Коффи (12 матчей). В топ-5 входят также Ларри Мёрфи (7), Рэнди Карлайл и Сергей Гончар (по 5).

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