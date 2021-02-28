Дубник — о Биннингтоне: сказал ему, чтобы он проваливал со льда

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:7) высказался о поведении голкипера соперника Джордана Биннингтона.
Обладатель Кубка Стэнли 2019 года парировал 15 бросков из 19 и был заменён на Вилле Хуссо после четвёртой пропущенной шайбы. Решение о замене вывело Биннингтона из себя. По пути в раздевалку команды канадский голкипер сначала ударил клюшкой Эрика Карлссона, а затем едва не инициировал драку с самим Дубником. По совокупности «заслуг» Джордан заработал малый штраф за грубость.
«Не знаю, зачем он катался по всей площадке, притворяясь, что бьёт парней. Я сказал ему, чтобы он проваливал со льда. Он весит 75 килограммов и размахивает тут руками», — сказал Дубник на пресс-конференции.
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