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Главный тренер «Далласа» раскритиковал календарь регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Далласа» раскритиковал календарь регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс раскритиковал календарь регулярного чемпионата НХЛ.

«Хоккей не предназначен для того, чтобы играть в него четыре раза за шесть дней. Никогда не видел ничего подобного! И надеюсь, что никогда больше не увижу. Без преувеличения скажу, что для наших хоккеистов это будет солидным испытанием, и это будет очень трудно», — сказал Боунесс.

В очередном матче регулярки НХЛ «Даллас» крупно проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:5). По итогам матча первой звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Российский вратарь оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли (1+1), третьей — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (1+1).

Андрей Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Даллас»
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